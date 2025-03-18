В Казани на заседании Совета округа рассмотрят актуальные вопросы в сфере миграции

25 марта 2025 года в Казани полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров проведет заседание Совета округа, где рассмотрят актуальные вопросы в сфере миграции.

Ранее замполномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин в режиме видеоконференции поучаствовал в межведомственном совещании МВД России по вопросам противодействия незаконной миграции под руководством начальника ГУ по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО, на совещании рассмотрели вопросы борьбы с нелегальной миграцией, реализации госпрограммы по оказанию содействия в добровольном переселении в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, предоставления гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные ценности РФ.

«Как отметил Президент на состоявшемся 5 марта расширенном заседании коллегии МВД, приоритетными задачами в миграционной сфере сегодня являются: безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности, пресечение каналов нелегальной миграции, активное использование современных инструментов миграционного контроля. Для нашего округа вопрос обеспечения законности и правопорядка в данной сфере является особенно актуальным, поскольку по количеству поставленных на учет мигрантов мы находимся на третьем месте после Центрального и Северо-Западного федеральных округов», – сказал Паньшин.

Для противодействия незаконной миграции с февраля этого года в России действует реестр контролируемых лиц. В целом по стране в нём состоит 685 тыс. иностранных граждан, в ПФО – почти 48 тыс. Лица, включённые в реестр, не позднее 30 апреля 2025 года обязаны подтвердить правовые основания своего нахождения на территории Российской Федерации, либо покинуть её пределы.

Для того чтобы привлечение иностранной рабочей силы соответствовало долгосрочным социально-экономическим целям в большинстве регионов округа введены ограничения на труд мигрантов в различных сферах – от работы, связанной с пассажирскими перевозками, до розничной торговли. Такие ограничения действуют в Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Пермском крае, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Подробнее актуальные вопросы в сфере миграции будут рассмотрены 25 марта 2025 года в Казани на заседании Совета под руководством Комарова с участием всех глав регионов округа.