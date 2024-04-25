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В Казани на зарплаты муниципальных служащих потратили 422 млн рублей с начала года
В Казани за первые три месяца 2024 года на оплату труда муниципальных служащих потратили 422,1 млн рублей. Эти деньги ушли на зарплаты 1636 человек, следует из сведений о расходах, опубликованных в сборнике документов.
Уточняется, что расходы на зарплаты работников муниципальных учреждений ушло 7 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля текущего года в Казани числится 37 887 таких сотрудников.
Отметим, что, исходя из предоставленных данных, в Казани тратили в среднем 86 тыс. рублей в месяц на одного муниципального служащего и 62,3 тыс. рублей на одного работника муниципальных учреждений.
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