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В Казани на Залесной при столкновении трех авто пострадал человек
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Очевидцы сняли на видео ДТП с тремя автомобилями в Казани.
Авария произошла рядом с остановкой «Рэмплер» на Залесной улице. В результате столкновения на трассе образовалась пробка.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате аварии травмы получил пассажир одного из автомобилей. Его госпитализировали.
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