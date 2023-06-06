news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 6 июня 2023 18:19

В Казани на Залесной при столкновении трех авто пострадал человек

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Очевидцы сняли на видео ДТП с тремя автомобилями в Казани.

Авария произошла рядом с остановкой «Рэмплер» на Залесной улице. В результате столкновения на трассе образовалась пробка.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате аварии травмы получил пассажир одного из автомобилей. Его госпитализировали.

#авария в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное