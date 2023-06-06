В Казани на Залесной при столкновении трех авто пострадал человек

Очевидцы сняли на видео ДТП с тремя автомобилями в Казани.

Авария произошла рядом с остановкой «Рэмплер» на Залесной улице. В результате столкновения на трассе образовалась пробка.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате аварии травмы получил пассажир одного из автомобилей. Его госпитализировали.