В Казани на заборах в местах ремонтных работ установлены плакаты ко Дню космонавтики

В Казани на заборах, за которыми проводятся ремонтные работы по водоснабжению и водоотведению, МУП «Водоканал» установил образовательные плакаты, посвященные Дню космонавтики.

На плакатах размещена информация о различных ситуациях, связывающих Татарстан с российской космонавтикой. Организаторы проекта надеются привлечь внимание горожан к празднику, который отмечается в России 12 апреля.

Плакаты размещены по адресам: ул. Адоратского, д. 27/1, ул. Чистопольская, дд. 60 и 26/5, ул. Четаева, д. 18 вдоль здания КАИ и на улице Марджани.

На карточках представлены истории о первом татарстанском космонавте, выставке на Международной космической станции, чак-чаке в стратосфере и еще девять значимых для татарстанской космонавтики фактов.

Фото предоставлены МУП «Водоканал».