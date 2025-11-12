В Казани на ярмарке вакансий 17 компаний представили более тысячи рабочих мест

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» при участии Урицкого первичного отделения партии в управлении Центра занятости населения Казани по Московскому и Кировскому районам состоялась ярмарка вакансий. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

В ярмарке приняли участие 17 компаний и организаций, которые представили 105 вакансий и 1007 рабочих мест. Среди них были АО «Татхимфармпрепараты», Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев», МУП «Водоканал», АО «Нэфис-косметикс», Казанский государственный казенный пороховой завод, Тепличный комбинат «Майский», Госалкогольинспекция РТ, ОЭЗ «Алабуга», ООО «ЛЕГИОН СК» и другие.

Предлагались рабочие места в том числе по таким профессиями, как водитель автомобиля, слесарь, инженер, ведущий бухгалтер, токарь, фрезеровщик, газосварщик , электромеханик, монтажник, кладовщик, оператор моечной установки, комплектовщик, водитель погрузчика, специалист информатизации, страховой агент и так далее.

Ярмарку вакансий посетили в общей сложности 175 человек, в том числе 169 безработных. Среди гостей мероприятия были 20 представителей молодого поколения и 15 предпенсионеров. Все желающие заполнили анкеты.

В консультационных пунктах специалисты кадрового центра помогали соискателям в составлении резюме, давали рекомендации по прохождению собеседований и информировали о государственных мерах поддержки, включая переобучение, повышение квалификации и открытие собственного дела.

Начальник клиентской службы в Московском районе столицы РТ Юрия Нехорошкова и руководитель отдела по работе с налогоплательщиками Инспекции ФНС России по Московскому району Казани Татьяна Соколова также поделились актуальной информацией с посетителями.

«Прямой контакт между работодателями и соискателями – ключевой элемент успешного трудоустройства. Такие мероприятия позволяют не только познакомиться с вакансиями, но и сразу оценить взаимные ожидания», – заметила секретарь Урицкого первичного отделения «Единой России» Альбина Фатхуллина.

По ее мнению, сегодняшнее событие подтвердило эффективность формата ярмарок вакансий для оперативного закрытия кадровых потребностей предприятий и содействия занятости населения в Татарстане.