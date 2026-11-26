Необычные подарки к Новому году, сделанные руками особенных мастеров, смогут приобрести казанцы на благотворительной ярмарке «Щедрый щак-щак». Она пройдет 1 декабря в ЦУМе с 10:00 до 20:00. Гостей ждут изделия участников инклюзивных мастерских, творческие мастер-классы и благотворительный аукцион. Вырученные средства направят на поддержку социальных проектов.

О том, как готовят площадку к ярмарке и какие возможности она открывает для мастеров, рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич отметил, что Центр уникального мастерства, расположенный в ЦУМе, проводит мастер-классы не только в рамках специальных благотворительных акций. Такие занятия проходят практически ежедневно в сотрудничестве с фондами и общественными организациями.

По его словам, недавно стартовал совместный проект, благодаря которому дети могут регулярно заниматься творчеством на площадке ЦУМа, а затем представлять свои работы наравне с другими мастерами.

«ЦУМ как место проведения этого мероприятия – центральная гостиная республики. Здесь проходит большое количество деловых и специальных мероприятий. Для нас благотворительная ярмарка – это место встречи людей, обмена опытом. Мы ожидаем большое количество посетителей и предоставляем возможность познакомиться с древними ремеслами, их историей, а также с работами, которые мастера подготовили специально к этому событию», – рассказал Тепавчевич.

Кроме того, на площадке организуют благотворительный аукцион. На нем можно будет приобрести уникальные изделия, созданные детьми и мастерами Центра уникального мастерства.

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов напомнил, что история проекта «Добрый сувенир» началась несколько лет назад. Его главной задачей было помочь детям, которые своими руками изготавливают сувениры, найти покупателей.

«Мы хотели, чтобы у ребят, которые производят чудесные сувениры своими руками, была возможность их продавать. В одном из магазинов торгового центра открыли точку продажи добрых сувениров. Потом эта история стала распространяться на другие торговые центры. Насколько я знаю, такая точка появилась даже в Йошкар-Оле», – рассказал Салихов.

При этом, по его словам, организаторам было важно не только наладить продажу изделий, но и познакомить покупателей с их авторами. Это возможность увидеть способности ребят, узнать об их увлечениях и по-новому взглянуть на привычные вещи.

Открытие Центра уникального мастерства позволило развить эту идею на новой площадке. Теперь мастера могут не только демонстрировать и продавать свои работы, но и проводить занятия, знакомить посетителей с ремеслами и творческим процессом.

Салихов пригласил казанцев посетить ярмарку и приобрести изделия в качестве новогодних подарков.

«Канун Нового года – это идеальное время, когда можно купить вещи, изготовленные ребятами, подарить их своим близким и родным. Это и подарок, и поддержка мастеров, и вклад в работу «Доброй Казани», – отметил он.