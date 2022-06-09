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Ру Тат
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Транспорт
9 июня 2022  15:43

В Казани на выходных сократят маршрут трамвая №5

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В МУП «Метроэлектротранс» предупредили, что 11 и 12 июня трамвай №5 будет ходить по сокращенному маршруту. Это связано с переносом трамвайных путей по улице Бурхана Шахиди.

В субботу и воскресенье маршрут трамвая будет выглядеть так: Железнодорожный вокзал – ул. Глазунова. Из движения изымается участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова.

При этом маршрут трамвая №5а не изменится. Его такие ограничения уже касались.

Пресс-служба предприятия напомнила, что перенос трамвайных путей проводится для удобства и комфорта жителей Казани.

#трамвай #МУП «Метроэлектротранс» #ограничение движения
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