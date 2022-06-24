В Казани на выходных отключат воду в ряде домов трех районов
Казанское МУП «Водоканал» предупредило о временном отключении воды в домах Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Воды не будет с ночи 25 июня до вечера 26 июня.
Отключение связано с переврезкой водопровода, сообщили в «Водоканале».
Предприятие полностью прекратит подачу воды в ряде домов Кировского района, в том числе, в поселке Игумново.
Также планируется понижение давления воды и возможны кратковременные перебои с водоснабжением в домах Кировского и Московского районов.
В домах Ново-Савиновского района также будет понижено давление воды.
Полный список адресов, по которым планируется отключение воды или понижение давления можно прочитать на сайте мэрии Казани.