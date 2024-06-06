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В Казани на все лето ограничили движение на ряде участков Горьковского шоссе
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В столице Татарстана до 30 августа ограничили движение машин на Горьковском шоссе.
Как сообщает мэрия Казани, ограничение действует не на всем шоссе, а частично. Так, перекрыли участки на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания
Причина введения ограничений - строительство транспортного узла на участке.
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