В Казани на все лето ограничили движение на ряде участков Горьковского шоссе

В столице Татарстана до 30 августа ограничили движение машин на Горьковском шоссе.

Как сообщает мэрия Казани, ограничение действует не на всем шоссе, а частично. Так, перекрыли участки на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания

Причина введения ограничений - строительство транспортного узла на участке.