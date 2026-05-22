Общество 22 мая 2026 15:46

В Казани на время VK Fest ограничат движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко

В Казани в период подготовки и проведения фестиваля VK Fest временно ограничат движение и стоянку транспорта на участках улиц Сибгата Хакима и Бондаренко.

Как сообщили в пресс-центре мэрии города, ограничения при необходимости будут действовать с 20:00 6 июня до 7:00 8 июня.

Движение перекроют на улице Сибгата Хакима – на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова в обоих направлениях. Также ограничения затронут улицу Бондаренко на участке от улицы Солдатской до улицы Сибгата Хакима.

