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В Казани на время саммита БРИКС запретят шеринговые электросамокаты и велосипеды
В Казани во время подготовки и проведения саммита БРИКС, с 19 по 24 октября, запретят использование шеринговых электросамокатов и велосипедов. Операторы уже начали работу по их вывозу с улиц города, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.
«Услуги таксомоторных перевозок также будут ограничены в центральной части города. С перечнем ограничений необходимо ознакомиться на официальных сайтах агрегаторов такси», - подчеркнул он.
Шакиров также напомнил, что с 19 по 25 октября муниципальные парковки в центре города будут закрыты для жителей и каршеринговых автомобилей. Размещаться на них сможет только аккредитованный транспорт организаторов.
фото: скриншот презентации
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