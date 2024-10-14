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Общество 14 октября 2024 11:31

В Казани на время саммита БРИКС запретят шеринговые электросамокаты и велосипеды

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В Казани на время саммита БРИКС запретят шеринговые электросамокаты и велосипеды
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани во время подготовки и проведения саммита БРИКС, с 19 по 24 октября, запретят использование шеринговых электросамокатов и велосипедов. Операторы уже начали работу по их вывозу с улиц города, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

«Услуги таксомоторных перевозок также будут ограничены в центральной части города. С перечнем ограничений необходимо ознакомиться на официальных сайтах агрегаторов такси», - подчеркнул он.

Шакиров также напомнил, что с 19 по 25 октября муниципальные парковки в центре города будут закрыты для жителей и каршеринговых автомобилей. Размещаться на них сможет только аккредитованный транспорт организаторов.

фото: скриншот презентации

#Деловой понедельник #саммит БРИКС #электросамокат
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