В Казани на время саммита БРИКС изменят ряд транспортных маршрутов

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Во время саммита БРИКС общественный транспорт Казани будет работать по графику рабочего дня. Схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов, следующих через центр города, будут изменены. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Планируется, что с 22 по 24 октября будут изменены схемы движения семи автобусных маршрутов: №10, 10а, 30, 35, 35а, 22, 89. Они будут следовать по улицам Вишневского, Назарбаева, не заезжая в центр города до площади Вахитова, и далее по своему маршруту.

Маршруты №22, 89 поедут не по Ленинской дамбе, а через улицы Волгоградскую, Короленко и по проспекту Ямашева с поворотом на улицу Адоратского и выездом на мост Миллениум.

На время саммита закроют два автобусных маршрута – №28, 28А. При этом пассажиры, которые ими пользовались, из Ново-Савиновского района до улицы Вишневского смогут добираться на автобусе маршрута №35, а в обратном направлении – на маршруте автобуса №43.

Также в городе временно закроют троллейбусные маршруты №2, 3, 5 и 7. Пассажиры смогут воспользоваться автобусными маршрутами и трамваями с пересадками. Троллейбусный маршрут №2 дублируется на разных участках маршрутами автобусов №33 и 35, а также трамваев №5, 6 и 7. Троллейбусный маршрут №3 дублируется автобусным маршрутом №89, а участок до речного порта – автобусами №1, 6, 31 и трамваями №1, 2. Троллейбусный маршрут №5 дублируется троллейбусами №9 и 12, а далее трамвем №4.

В центр города пассажиры смогут добраться также на метро, которое будет работать с интервалом в 6 минут в часы пик. Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на портале мэрии города и по телефону горячей линии 223-28-28. Объявления об изменении маршрутов будут размещены на остановочных павильонах.