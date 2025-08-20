news_header_top
Общество 20 августа 2025 09:05

В Казани на время проведения конкурса «Новая волна» перекроют некоторые улицы

В Казани из-за проведения Международного конкурса молодых исполнителей популярный музыки «Новая волна» с 19 по 26 августа будут перекрыты некоторые улицы.

Если потребуется, движение и парковка будут запрещены с 16.00 до 00.00 на участках:

  • улица Чистопольская (возле Дворца водных видов спорта);
  • Проспект Ямашева (от ул. Адоратского до ул. Троицкий лес);
  • кольцевая дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Автоинспекторы предупреждают: будьте внимательны за рулем, следите за дорожными знаками и указателями.

