В Казани на время проведения конкурса «Новая волна» перекроют некоторые улицы
В Казани из-за проведения Международного конкурса молодых исполнителей популярный музыки «Новая волна» с 19 по 26 августа будут перекрыты некоторые улицы.
Если потребуется, движение и парковка будут запрещены с 16.00 до 00.00 на участках:
- улица Чистопольская (возле Дворца водных видов спорта);
- Проспект Ямашева (от ул. Адоратского до ул. Троицкий лес);
- кольцевая дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена».
Автоинспекторы предупреждают: будьте внимательны за рулем, следите за дорожными знаками и указателями.