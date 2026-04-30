Общество 30 апреля 2026 10:39

В Казани на время проведения «КазаньФорума» ограничат продажу алкоголя

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани введут ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в дни проведения XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Соответствующее постановление принял Кабинет Министров республики, документ подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно постановлению, с 12 по 17 мая розничная продажа алкоголя будет запрещена на территориях, задействованных в проведении форума. Исключение сделано для предприятий общественного питания, где продажа алкогольной продукции сохранится в рамках оказания услуг.

