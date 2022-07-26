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Транспорт
26 июля 2022  11:33

В Казани на время ограничат движение транспорта по ул.Искра

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В Казани на время ограничат движение транспорта по ул.Искра. Это связано с перекладкой тепловых сетей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

С 19:00 29 июля до 5:00 30 июля будет полностью ограничено движение транспорта по ул.Искра возле дома №23 по ул.П.Лумумбы. Кроме того, с 26 июля по 3 августа около этого дома для движения пешеходов закрыт тротуар.

Напомним, до середины августа в Казани также ограничили движение по ул.Рауиса Гареева.

#ограничение движения
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