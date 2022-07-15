В Казани на время ограничат движение по улице Чистопольская. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Причиной временных неудобств станет организация дополнительного въезда и выезда с территории строительной площадки.

На участке от дома №86/10 до дома №88 по улице Чистопольская с 18 июля по 10 августа окажется частично закрыта проезжая часть, полностью перекрыты тротуар и проезд по местному проезду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани ограничат движение транспорта по местному проезду улицы Большая Крыловка.