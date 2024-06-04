В Казани на время ограничат движение на ул. Назарбаева и Энтузиастов

В Казани на улице Нурсултуна Назарбаева с 6 июня по 18 августа будет частично закрыта проезжая часть и полностью тротуар, пишет пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ограничения будут действовать в районе моста Крестовниковых в направлении от улицы Технической в сторону улицы Хади Такташа.

Причина введения такой меры – необходимость реконструировать тепловод.

Также ограничат для движения и улицу Энтузиастов. С 22:00 7 июня до 6:00 8 июня там полностью закроют проезжую часть около дома №20 по улице Советской. Еще с 6 по 8 июня в том месте перекроют тротуар.

Ограничения вводят для того, чтобы отремонтировать тепловые сети.