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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на время ограничат движение на ул. Назарбаева и Энтузиастов
В Казани на улице Нурсултуна Назарбаева с 6 июня по 18 августа будет частично закрыта проезжая часть и полностью тротуар, пишет пресс-служба мэрии столицы РТ.
Ограничения будут действовать в районе моста Крестовниковых в направлении от улицы Технической в сторону улицы Хади Такташа.
Причина введения такой меры – необходимость реконструировать тепловод.
Также ограничат для движения и улицу Энтузиастов. С 22:00 7 июня до 6:00 8 июня там полностью закроют проезжую часть около дома №20 по улице Советской. Еще с 6 по 8 июня в том месте перекроют тротуар.
Ограничения вводят для того, чтобы отремонтировать тепловые сети.
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