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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на время изменилось расписание автобусов №1, 4, 25 и 71
В Казани временно изменены схемы движения четырех автобусных маршрутов. Причиной стали аварийные работы «Водоканала» на улице Вишневского, сообщает в своем телеграм-канале городской Комитет по транспорту.
Скорректированы маршруты №1, 4, 25 и 71. Теперь, двигаясь в сторону центрального парка имени Горького, они будут следовать по ул.Вишневского, ул.Достоевского, ул.Л.Шмидта, ул.Абжалилова, ул.Н.Ершова, а далее курсировать по привычной схеме.
В комитете уточнили, что временно исключен остановочный пункт «ЦПКиО им М.Горького».
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