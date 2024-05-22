В Казани на время изменилось расписание автобусов №1, 4, 25 и 71

В Казани временно изменены схемы движения четырех автобусных маршрутов. Причиной стали аварийные работы «Водоканала» на улице Вишневского, сообщает в своем телеграм-канале городской Комитет по транспорту.

Скорректированы маршруты №1, 4, 25 и 71. Теперь, двигаясь в сторону центрального парка имени Горького, они будут следовать по ул.Вишневского, ул.Достоевского, ул.Л.Шмидта, ул.Абжалилова, ул.Н.Ершова, а далее курсировать по привычной схеме.

В комитете уточнили, что временно исключен остановочный пункт «ЦПКиО им М.Горького».