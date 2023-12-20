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В Казани на время изменили схему движения троллейбуса №13
Из-за обрыва контактного провода в Казани изменилась схема движения троллейбуса №13. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».
Обрыв провода случился на перекрестке улиц Ижевской и Витера. На время проведения ремонтных работ закрыто движение на отрезке между остановками Институт — Ленинградская — станция метро Авиастроительная.
«Временно движение троллейбусного маршрута №13 осуществляется от улицы Халитова до Троллейбусного депо №1 (ул. Дементьева, 1)», — говорится в сообщении.
В МУП призвали водителей заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.
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