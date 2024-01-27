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В Казани на восемь месяцев ограничат проезд по ул.Миннуллина и Такташа
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С 29 января по 30 сентября в Казани ограничат движение по ул.Миннуллина и Такташа, сообщает мэрия столицы РТ.
Мера принимается на время ремонта ливневой канализации. На это период частично перекроют движение по двум участкам:
— по ул.Миннуллина — от ул.Салимжанова до дома №54а по ул.Такташа;
— по ул.Такташа — от ул.Салимжанова до ул.Назарбаева.
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