В Казани на восемь месяцев ограничат проезд по ул.Миннуллина и Такташа

С 29 января по 30 сентября в Казани ограничат движение по ул.Миннуллина и Такташа, сообщает мэрия столицы РТ.

Мера принимается на время ремонта ливневой канализации. На это период частично перекроют движение по двум участкам:

— по ул.Миннуллина — от ул.Салимжанова до дома №54а по ул.Такташа;

— по ул.Такташа — от ул.Салимжанова до ул.Назарбаева.