В Казани на вокзале появилась зона ожидания для маломобильных пассажиров

Впервые на территории казанского железнодорожного вокзала открылось специальное пространство для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Ранее таких пунктов помощи в России было всего лишь два – в Москве и в Набережных Челнах.

«Татарстан всегда был пионером в создании доступной среды. В начале 2010 годов, когда в стране даже не было никаких намеков на то, чтобы сделать среду для граждан с ограниченными возможностями здоровья комфортной с точки зрения транспортной доступности и инфраструктуры, республика стала первым регионом, на территории которого запустили пилотный проект. Татарстан серьезно продвинулся в этом направлении, и справедливо, что здесь сегодня открыли зал ожидания для маломобильных граждан», – отметил депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин.

Новый объект представляет собой отдельный зал площадью 76 кв. м., оснащенный всем необходимым для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья: индукционным оборудованием для слабослышащих пассажиров, тактильно-напольными указателями, пиктограммами и мнемосхемами для слабовидящих.

«Пространство оснащено по всем категориям и требованиям. Это третий зал ожидания для маломобильных пассажиров. Думаю, что в следующие годы все вокзалы Татарстана будут оборудованы такими пространствами. Раньше на этом месте был так называемый „депутатский“ зал — пространство для VIP-гостей. Сегодня времена меняются, и мы делаем все возможное, чтобы преимущества были у каждого», — отметил начальник Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов — подразделения филиала ОАО «РЖД» Амир Идиятулин.

Зал ожидания оснащен кнопкой вызова персонала, табло с расписанием движения поездов и адаптированным санузлом. Помимо этого, для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено пространство, оборудованное мягкими диванами и посадочными местами. А для юных путешественников предусмотрен детский уголок.

«Мы полагаем, что в ближайшие годы будем продолжать работу с компаниями, и будем надеяться, что вокзалы других районов Татарстана, в частности Агрызского и Зеленодольского, будут оснащены такими зонами ожидания для маломобильных путешественников», – добавил Топилин.

Отметим, что в России первые залы ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья были созданы летом этого года на Восточном и Казанском вокзалах Москвы. В Татарстане первый пункт помощи маломобильным гражданам был открыт 22 декабря на вокзале в Набережных Челнах.