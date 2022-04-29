В Казани на Вишневского грузовик снес порядка десяти машин

В социальных сетях появилось видео массовой аварии на улице Вишневского, на спуске в сторону Суконной слободы. По словам автора видео, грузовик снес несколько легковушек на дороге. В результате аварии дорога оказалась перегорожена, на месте образовалась крупная пробка.

По словам очевидцев, предположительно, водителю большегруза стало плохо за рулем.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, участниками ДТП стали около десяти автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.