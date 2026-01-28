news_header_top
Происшествия 28 января 2026 10:44

В Казани на видео сняли школьника-зацепера на трамвае

В Казани зафиксировали очередной случай зацепинга – опасного проезда вне салона трамвая. «Метроэлектранс» опубликовал фото и видео школьника, который попытался проехать, держась снаружи за трамвай. Подростка заметил очевидец и постучал в окно вагона. После этого мальчик спрыгнул и убежал.

В предприятии напомнили, что такие действия крайне опасны и могут привести к серьезным травмам. Зацеперы рискуют своей жизнью и создают угрозу для пассажиров.

Фото: «Метроэлектротранс»

Ответственность за поведение несовершеннолетних несут их родители. За такие нарушения предусмотрены штрафы, а в случае угрозы безопасности транспорта – и уголовная ответственность.

#зацеперы в казани #Метроэлектротранс
