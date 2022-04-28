В Казани на Ураза-байрам пройдет «Рамазан Фест»

В Казани в день Ураза-байрама, 2 мая, пройдет фестиваль «Рамазан Фест». В день праздника он соберет жителей и гостей города в парке Горького, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).

Организатором фестиваля выступает мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Для участников и гостей фестиваля предусмотрены анимационное, силовое и мыльное шоу, цирковые номера с акробатами и различными трюками, исполнение мунаджатов, нашидов и стихов, а также мастер-классы и игровые зоны. В парке также будет работать фуд-корт.

Мероприятие, ключевой темой которного станет добро, продлится с 13:00 до 17:00 часов. В конце фестиваля организаторы планируют запустить в небо 70 голубей.