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Ру Тат
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Общество
28 апреля 2022  17:38

В Казани на Ураза-байрам пройдет «Рамазан Фест»

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В Казани в день Ураза-байрама, 2 мая, пройдет фестиваль «Рамазан Фест». В день праздника он соберет жителей и гостей города в парке Горького, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).

Организатором фестиваля выступает мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Для участников и гостей фестиваля предусмотрены анимационное, силовое и мыльное шоу, цирковые номера с акробатами и различными трюками, исполнение мунаджатов, нашидов и стихов, а также мастер-классы и игровые зоны. В парке также будет работать фуд-корт.

Мероприятие, ключевой темой которного станет добро, продлится с 13:00 до 17:00 часов. В конце фестиваля организаторы планируют запустить в небо 70 голубей.

#ураза-байрам #фестиваль #парк Горького
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