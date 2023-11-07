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В Казани на улице Залесная появятся пешеходные дорожки
На улице Залесная в Кировском районе появятся пешеходные дорожки. Сейчас рабочие уже завершают благоустройство. Об этом сообщил глава Кировского и Московского районов столицы РТ Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что соответствующие работы проводят по просьбам жителей посёлка Залесный. Пешеходные дорожки обустраивают вдоль проезжей части.
«Также в этом году здесь были установлены специальные звукозащитные экраны. Они позволяют значительно снизить шум в домах, расположенных поблизости, и защитить от пыли и грязи со стороны дороги», - напомнил Миронов.
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