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Руc Тат
Общество 7 ноября 2023 17:03

В Казани на улице Залесная появятся пешеходные дорожки

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В Казани на улице Залесная появятся пешеходные дорожки
Фото: t.me/mironov_kzn

На улице Залесная в Кировском районе появятся пешеходные дорожки. Сейчас рабочие уже завершают благоустройство. Об этом сообщил глава Кировского и Московского районов столицы РТ Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что соответствующие работы проводят по просьбам жителей посёлка Залесный. Пешеходные дорожки обустраивают вдоль проезжей части.

«Также в этом году здесь были установлены специальные звукозащитные экраны. Они позволяют значительно снизить шум в домах, расположенных поблизости, и защитить от пыли и грязи со стороны дороги», - напомнил Миронов.

#сергей миронов #пешеходы #дороги #Казань
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