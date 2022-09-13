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Ру Тат
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Происшествия
13 сентября 2022  11:19
Дмитрий Шатров

В Казани самокат упал с высотки и пробил стекло автомобиля

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Сегодня в социальных сетях появилось сообщение о том, что в ЖК «Романтика» в Казани на улице профессора Камая самокат с большой высоты упал на припаркованный у дома автомобиль Toyota Camry. Момент падения запечатлела камера. В машине пробито заднее стекло и задет багажник. Также пострадала стоящая рядом Kia, у нее несколько царапин на кузове.


«Заявление в полицию от хозяев поврежденных автомобилей написано. Сейчас правоохранители проводят проверку», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

 


 

#автомобиль #самокат #происшествие
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