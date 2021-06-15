В Казани на улице Большая Красная появится велодорожка с велосветофорами длиной 2 км

В Казани на улице Большая Красная построят велодорожку со светофорами длиной 2 километра. Об этом на совещании в мэрии столицы Татарстана рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«В этом году мы планируем реализовать велополосу по улице Большая Красная длиной 2 километра. Велосвязь позволит соединить существующую велополосу по улице Батурина и Кремлевскую набережную со сквером имени Толстого и, в перспективе, с парком Горького», — рассказал докладчик.

Велополоса шириной 2,5 метра будет выделена разметкой и знаками, оснащена дублирующими велосипедными светофорами.

На сегодня в Казани имеется около 12 километров велодорог и велополос без учета велоинфраструктуры в парках и скверах. В перспективе сеть велодорожек Казани планируют увеличить до 75 километров.

На дороге — дублере Горьковского шоссе и Вознесенском тракте велополосы проложат на протяжении всего маршрута.