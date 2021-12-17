В Казани на улице Баумана заработал литературный ресторан «Китап club»

Фото: Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

В Казани по адресу: улица Баумана, дом №19, открылся ресторан «Китап club» — совместный проект Татарского книжного издательства и гостиничного комплекса «Ногай», расположившегося в здании, где много лет находился Дом печати. В новом общественном пространстве будут проводиться встречи с представителями искусства, презентации книг и творческие вечера.

«Это место — историческое здание, раньше, в течение многих лет, в Доме печати собирались любители литературы, сотрудники редакций газет и журналов и татарская интеллигенция. И хотя сейчас на первом этаже здания есть небольшой книжный магазин, не хватало книжного духа. Возможность почитать книги в ресторане — это очень удачно», — оценил идею руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Он выразил уверенность в том, что ресторан станет популярным местом для творческих людей и будет притягивать представителей татарского мира.

По словам директора гостиничного комплекса «Ногай» Виталия Большакова, при реставрации Дома печати они старались сохранить атмосферу XX века. «Были определенные трудности в том, чтобы из Дома печати сделать гостиницу. Однако мы нашли место и для книжного магазина, и для ресторана, в котором царит дух книги. На пятом этаже воссоздали клуб Тукая», — рассказал он.

«Ровно год, как открылось „Литературное кафе“. Оно стало настолько популярным — любимым местом читателей прессы и литературы. Думаю, ресторан „Китап club“ также ни в чем не будет уступать „Литературному кафе“. Я до сих пор помню, как в детстве приходил сюда и покупал книги», — поделился генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Заслуженный деятель искусств Татарстана, поэт Газинур Мурат считает, что с созданием ресторана «Китап club» восстановлена историческая справедливость. «Это здание уже не будет в прежнем виде, у каждого времени свои потребности. Люди уже перестали сюда ходить, но теперь будет иначе», — сказал он.

В фонде ресторана «Китап club» более 500 книг. Их можно почитать, а понравившуюся книгу можно также приобрести. Помимо художественной литературы, здесь можно купить свежие номера журналов, издающихся АО «Татмедиа», а также татарские открытки и календари.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон предложил развивать эту площадку как место для проведения праздников литературы и поэзии. «Это было знаменитое здание. Редакции, которые сейчас находятся в „Татмедиа“, а также Союз писателей Татарстана раньше работали в этих стенах. На первом этаже был крупнейший в Казани книжный магазин. Еще со студенческих времен мы сюда ходили покупать книги. Еще лучше, если летом рядом с рестораном будут проходить литературные вечера», — сказал он.

На торжественном открытии ресторана гостям был представлен торт в форме книги от шеф-повара Ильдара Камалиева.