В Казани на улице Баумана открылся обновленный магазин Татарского книжного издательства

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани состоялось торжественное открытие обновленного книжного магазина Татарского книжного издательства, расположенного на улице Баумана.

Обновление было направлено на создание комфортной среды для любителей книг и включало несколько ключевых изменений:

Полностью обновлен интерьер магазина, что позволило расширить пространство и увеличить количество книжных стеллажей, а также сделать просмотр изданий более удобным;

Каталог магазина пополнился новыми изданиями: теперь представлено около 1 тыс. книг различных жанров и направлений;

Для покупателей создан специальный уголок с мягкими креслами, где можно неспешно просматривать книги, читать и отдыхать;

Помимо книг, в магазине предлагается разнообразная сувенирная продукция, в том числе эксклюзивные товары с брендом Татарского книжного издательства.

Идея модернизации магазина принадлежит генеральному директору Татарского книжного издательства Рустему Галиуллину.

Медиапродюсер издательства Венера Шамсутдинова отметила, что обновление магазина приобретает особое значение в юбилейный год: отмечается 140-летие Габдуллы Тукая и 120-летие Мусы Джалиля. Она подчеркнула, что творчество этих авторов является фундаментом татарской культуры и объединяет всех, кто ценит литературу, и выразила надежду, что произведения Тукая зазвучат в новом формате именно в этом магазине.

На мероприятии выступил и редактор отдела научно-популярной литературы Татарского книжного издательства Минназыйм Сафаров. Он подчеркнул, что Габдулла Тукай – выдающийся поэт не только Татарстана, но и всей России, и что его творчество отражает духовное богатство и настроение татарского народа, вдохновляет любить родной язык и родную землю.

Ученицы 18-й татарской гимназии Зиля Шакирова и Эльвира Сафиуллина прочитали стихи.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев рассказал, что цель нового формата магазина – принимать посетителей дольше, позволять им выбирать книги неспешно и знакомиться с ними в комфортной обстановке за чашкой чая. По его словам, это новый формат работы, который показывает, что люди продолжают интересоваться книгами и чтением.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил важность того, что магазин предлагает книги, журналы и газеты на татарском языке. Он поздравил команду издательства и подчеркнул, что в обновленном магазине можно также пить кофе, делая пребывание здесь еще более приятным.

Рустем Галиуллин поблагодарил руководство комплекса «Ногай» за сохранение исторического наследия Дома печати, где расположен магазин. Он подчеркнул, что магазин остается важным центром татарской литературы и культуры, где проходят творческие встречи с писателями и презентации новых книг.

Директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов отметил, что любители книг всегда находят место для чтения, и выразил надежду на рост продаж в обновленном магазине. Он также рассказал о своем опыте перевода произведений с татарского на русский с помощью искусственного интеллекта, отметив, что новые инструменты лишь помогают людям знакомиться с литературой.

Генеральный директор гостиничного комплекса «Ногай» Виталий Большаков подчеркнул, что обновленный книжный магазин продолжает традиции, заложенные еще в 1935 году, и связал новый формат магазина с «Kitap Club», где интерьер и атмосфера также погружают посетителей в книжный мир.

За вклад в популяризацию литературы и развитие культуры чтения в Татарстане Виталий Большаков был награжден Благодарственным письмом Республиканского агентства «Татмедиа».

Зиля Мубаракшина