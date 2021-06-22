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Ру Тат
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22 июня 2021  11:40

В Казани на улицах Тэцевская, Челюскина и Копылова будет ограничено движение

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В связи с работами по реконструкции магистральной тепловой сети, с 24 июня по 15 августа будет введено временное ограничение движения транспортных средств на участках улиц Тэцевская, Челюскина и Копылова, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничения коснутся следующих отрезков трассы: по ул. Тэцевской - от строения №27 СНТ «КМПО-1» до строения №103 СНТ «КМПО-1», по ул. Челюскина – возле здания №3 на ул. Тимерязева, а также на пересечении ул. Копылова с ул. Тэцевской, части дороги рядом со стадионом «Рубин» и напротив него.

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