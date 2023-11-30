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Общество 30 ноября 2023 14:09

В Казани на улицах Гагарина и Чистопольская планируют построить многоэтажные дома

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В Казани на улицах Гагарина и Чистопольская планируют возвести многоэтажные дома. Соответствующие проекты межевания территорий появились в сборнике документов исполкома.

Так, под жилую многоэтажную застройку на Чистопольской отвели участок площадью 2385 квадратных метров.

На Гагарина же планируемая к возведению многоэтажная жилая высотная застройка расположится на участке площадью 2723 «квадрата». Застройщиком выступит «Дом на Гагарина».

При этом количество домов, а также подробности на счет инфраструктуры в документе не уточняются.

#чистопольская #Казань #новостройки
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