В Казани на три недели будет ограничено движение по трем улицам

В Казани с 21 октября по 10 ноября будут частично закрыты для движения улицы Труда, Большая Крыловка и Малая Крыловка. Временные неудобства связаны со строительством наружных сетей теплоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства горисполкома.

Отмечается, что участки проезжих частей будут недоступны в несколько этапов. Так, с 21 по 23 октября ограничительный режим на улице Труда будет действовать вблизи дома №27 по Малой Крыловке.

С 24 октября и до 6 ноября на Большой Крыловке перекроют тротуар и частично второстепенную часть дороги вдоль дома №27 по Малой Крыловке.

С 7 и до 10 ноября будет закрыт местный проезд у дома №27 по Малой Крыловке.