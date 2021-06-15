В Казани на трех площадках будут испытывать механизмы комплексного развития территории

В Казани уже определены три площадки суммарной площадью более 1200 га, на которых будут апробированы механизмы и принципы комплексного развития территории. Об этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на круглом столе «Среда обитания 2025: современные тренды в строительстве жилья и общественных пространств», который прошел сегодня в Минстрое республики.

«Три пилотных проекта планируется запустить уже в этом году», — пояснил замминистра.

В программу включена территория от Кировской дамбы до речного порта, в том числе полуостров Локомотив и техническая часть путевого хозяйства РЖД. Также будет вестись работа в районе речного порта. В экспериментальную зону входят в том числе улицы 1-я Тракторная и Магистральная. Также застройка будет вестись на территории «Родина», которая охватывает участок улиц Родины, Гвардейская, Даурская и Аделя Кутуя.

«Мы прекрасно понимаем, что без освоения новых территорий наращивание объемов жилья просто невозможно, — подчеркнул Гимаев. — Поэтому в ближайшее время у нас планируется принятие новых обязательных подзаконных правовых актов о мерах реализации проекта комплексного развития Татарстана».

При этом, по словам спикера, законодательные акты, соответствующие необходимым федеральным законам, уже приняты в республике. По данному показателю Татарстан относится к числу лидеров среди регионов России.