В Казани на треть снизилось число несчастных случаев на производстве

Производственный травматизм в татарстанской столице по итогам 8 месяцев 2021 года показал 30-процентное снижение. Об этом на деловом понедельнике рассказала и.о. председателя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

По ее словам, за 8 месяцев этого года в казанский исполком поступило 40 уведомлений о несчастных случаях. Представители исполкома участвуют в расследовании каждого такого случая.

«В ходе расследований 24 несчастных случая были признаны производственными, из них 18 с тяжелыми последствиями и 6 со смертельным исходом. По сравнению с прошлым годом, количество несчастных случаев на производстве снизилось на 30%», — отметила Мингазова.

