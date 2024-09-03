В Казани на трамвайных путях заменили почти 1 тыс. изношенных шпал с начала года

С января по август 2024-го на трамвайных путях в столице Татарстана заменили 969 изношенных деревянных шпал и установили 500 железобетонных. Рабочие наплавили 25 крестовин, а еще подняли и подбили 3,7 км путей. Все эти меры помогут обеспечить плавность движения электротранспорта, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Интересно, что только за последний летний месяц рабочие заменили 287 м рельс и заварили 108 их стыков, собрали 78 сборных стыков и приварили 282 электросоединения. Еще они поменяли четыре пары температурных компенсаторов и пять комплектов стрелочных переводов, а также установили 92 путевых тяги, чтобы регулировать ширину колеи рельс.

Отмечается, что предприятие обслуживает участок трамвайных путей длиной в 132 км. Сейчас около 70 км - предельно изношены. При этом, чтобы обновить пути, надо потратить 5 млрд рублей.