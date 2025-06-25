В Казани на территории Новоиерусалимского подворья пройдет Тихоновская ярмарка

Фото: Елена Фенина \ «Татар-информ»

В воскресенье, 29 июня, на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья Казани пройдет Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал настоятель Новоиерусалимского архиерейского подворья иеромонах Роман Модин.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тихоновская ярмарка – это возрожденная традиция, существовавшая в подворье до XX века. Возродили ее три года назад.

«Основная программа начинается в 12:00. В час дня начнется концерт. Поскольку на территории подворья находится Центр грузинской культуры, на сцену выйдет ансамбль грузинских танцев», – рассказал отец Роман.

Концерт порадует зрителей разнообразием номеров, а специально для юных гостей подготовили особую детскую программу. Также для гостей праздника проведут экскурсии, мастер классы и многое другое.