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Общество 25 июня 2025 13:19

В Казани на территории Новоиерусалимского подворья пройдет Тихоновская ярмарка

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В Казани на территории Новоиерусалимского подворья пройдет Тихоновская ярмарка
Фото: Елена Фенина \ «Татар-информ»

В воскресенье, 29 июня, на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья Казани пройдет Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал настоятель Новоиерусалимского архиерейского подворья иеромонах Роман Модин.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тихоновская ярмарка – это возрожденная традиция, существовавшая в подворье до XX века. Возродили ее три года назад.

«Основная программа начинается в 12:00. В час дня начнется концерт. Поскольку на территории подворья находится Центр грузинской культуры, на сцену выйдет ансамбль грузинских танцев», – рассказал отец Роман.

Концерт порадует зрителей разнообразием номеров, а специально для юных гостей подготовили особую детскую программу. Также для гостей праздника проведут экскурсии, мастер классы и многое другое.

#православие #Религия
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