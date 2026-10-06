В Казани на сутки отключат воду в пяти домах на улице Хади Такташа

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В Приволжском районе Казани 7 октября временно прекратят подачу воды в пять многоквартирных домов на улице Хади Такташа. Ограничение связано с заменой аварийного трубопровода и запорной арматуры на водопроводной насосной станции «Хади Такташ», сообщает МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат с 9:00 7 октября до 9:00 8 октября по адресам:

ул. Хади Такташа, 119, 121, 123, 123а, 123б.

Заявки на подвоз воды автоцистернами принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

«Просим жителей скорректировать планы и заранее запастись водой. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Приложим все усилия, чтобы завершить работы раньше указанного срока», – отметили в организации.