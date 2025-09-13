В Казани на сутки отключат воду в нескольких домах Вахитовского района

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жителей Вахитовского района Казани предупредили о временном отключении водоснабжения. В связи с подключением дома на улице Московской к централизованным сетям воды подача будет прекращена с 09:00 17 сентября до 09:00 18 сентября 2025 года. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по адресам:

Лево-Булачная, 34/2, 36;

Московская, 25–42 (включая отдельные корпуса и строения);

Т. Гиззата, 1–8 (с отдельными корпусами);

Чернышевского, 31/26.

Для жителей организуют автоцистерны с водой, которые будут доставлены согласно заявкам по телефону: +7(843) 231-62-60.