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Общество 13 октября 2026 09:14

В Казани на сутки отключат воду в нескольких домах Ново-Савиновского района

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В Казани на сутки отключат воду в нескольких домах Ново-Савиновского района
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подачу воды приостановят в девяти многоквартирных домах Ново-Савиновского района Казани с 9:00 16 октября до 9:00 17 октября. Это связано с подключением нового водопровода офисного здания на улице Гаврилова к городским сетям, сообщает МУП «Водоканал».

Под отключение попадут дома по следующим адресам:

  • улица Адоратского, 58б, 64, 66;
  • улица Гаврилова, 56 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 77 (корпуса 1, 2).

Без водоснабжения также останутся два административных здания и одна клиника.

Заявки на подвоз воды автоцистернами принимают по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

Жителям рекомендуют заранее запастись водой. В «Водоканале» добавили, что приложат усилия, чтобы завершить работы раньше установленного срока.

#Ново-Савиновский район #отключение воды #отключение водоснабжения
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