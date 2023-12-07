В Казани на строительство иудейского кладбища выделят дополнительно 77,2 млн рублей

На строительство иудейского вероисповедального кладбища в Казани выделят 77,2 млн рублей. Источник финансирования — бюджет РТ, а заказчиком выступит Главстрой Татарстана. Согласно тендеру, опубликованному на портале госзакупок, строительно-монтажные работы завершат до 1 декабря 2024 года.

Кладбище будет расположено на пересечении трассы М7 и Мамадышского тракта. Площадь территории составит 9,9 гектар. На площадке будет находиться зал прощания (150 кв. метров), паркинг на 55 мест, а также площадь для церемоний, сквер и площадка для отдыха.

Уточняется, что исполнитель должен будет выполнить земляные работы, устроить фундамент и основания, возвести все несущие и наружные ограждающие конструкции. Также в задачи исполнителя входит: устройство кровли, фасадные работы и прочие, включая провод коммуникаций и разных систем, а также строительство дороги и благоустройство территории.