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Общество 26 февраля 2024 10:22

В Казани на строительство и ремонт спортивных объектов выделили более 5 млрд рублей

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В Казани на строительство и ремонт спортивных объектов выделили более 5 млрд рублей
Дворец водных видов спорта
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Благодаря тому, что в 2024 году в столице Татарстана пройдет целый ряд международных турниров, на работы на спортивных объектах из бюджета выделили значительное финансирование — более 5 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы города Илья Коротихин.

К проходящим сейчас «Играм будущего» уже частично отремонтировали стадион «Трудовые резервы», теперь ведутся работы в футбольно-регбийном манеже «Искандер». В июле Казань примет Игры стран БРИКС, к этому событию начаты ремонтные работы на семи спортивных объектах. Это:

  • Центральный стадион,
  • Центр бокса и настольного тенниса,
  • Центр волейбола,
  • Центр по гребным видам спорта,
  • Дворец водных видов спорта,
  • Академия тенниса,
  • бассейн «Буревестник»,
  • спорткомплекс «Тулпар».

На данный момент продолжаются программные ремонтные работы на стадионах «Ракета» и «Трудовых резервах», в легкоатлетическом манеже спортивной школы «Тасма». Здесь заменят табло, покрытие футбольных полей, обустроят беговые дорожки и отремонтируют кровлю. Также в текущем году в Казани построят три универсальных спортивных площадки. На эти цели направят 438 млн рублей.

#спортивные объекты #брикс #игры будущего
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