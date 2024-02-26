В Казани на строительство и ремонт спортивных объектов выделили более 5 млрд рублей

Дворец водных видов спорта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Благодаря тому, что в 2024 году в столице Татарстана пройдет целый ряд международных турниров, на работы на спортивных объектах из бюджета выделили значительное финансирование — более 5 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы города Илья Коротихин.

К проходящим сейчас «Играм будущего» уже частично отремонтировали стадион «Трудовые резервы», теперь ведутся работы в футбольно-регбийном манеже «Искандер». В июле Казань примет Игры стран БРИКС, к этому событию начаты ремонтные работы на семи спортивных объектах. Это:

Центральный стадион,

Центр бокса и настольного тенниса,

Центр волейбола,

Центр по гребным видам спорта,

Дворец водных видов спорта,

Академия тенниса,

бассейн «Буревестник»,

спорткомплекс «Тулпар».

На данный момент продолжаются программные ремонтные работы на стадионах «Ракета» и «Трудовых резервах», в легкоатлетическом манеже спортивной школы «Тасма». Здесь заменят табло, покрытие футбольных полей, обустроят беговые дорожки и отремонтируют кровлю. Также в текущем году в Казани построят три универсальных спортивных площадки. На эти цели направят 438 млн рублей.