Власти РТ потратят на строительные работы в гимназии №175 почти 13 млн рублей

В Советском районе Казани проведут ремонтные работы пищеблока гимназии № 175 за почти 13 млн рублей.

«Капитальный ремонт пищеблоков общеобразовательных организаций

Республики Татарстан с приобретением оборудования в 2021 году: МБОУ „Гимназия № 175“ Советского района г. Казани. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 12 809 190 рублей», — сообщается в документах.

Всего на строительно-монтажные работы в столовой потратят 10,4 млн рублей, остальная сумма будет потрачена на закупку оборудования и иные работы.

Завершить капремонт планируют до 1 декабря 2021 года.

Деньги на закупку выделят из бюджета республики.