news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
1 июня 2021  14:17

Власти РТ потратят на строительные работы в гимназии №175 почти 13 млн рублей

news_top_970_100

В Советском районе Казани проведут ремонтные работы пищеблока гимназии № 175 за почти 13 млн рублей. 

«Капитальный ремонт пищеблоков общеобразовательных организаций
Республики Татарстан с приобретением оборудования в 2021 году: МБОУ „Гимназия № 175“ Советского района г. Казани. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 12 809 190 рублей», — сообщается в документах. 

Всего на строительно-монтажные работы в столовой потратят 10,4 млн рублей, остальная сумма будет потрачена на закупку оборудования и иные работы. 

Завершить капремонт планируют до 1 декабря 2021 года. 

Деньги на закупку выделят из бюджета республики.

#гимназия #ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное