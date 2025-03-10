В Казани на стройплощадке научного центра СИБУРа завершаются фундаментные работы

На проекте по строительству комплекса зданий научного центра СИБУРа в Казани завершаются фундаментные работы. На текущем этапе на 100% завершено бетонирование фундаментной плиты здания R&D-центра, полностью завершено погружение свай под здание центра масштабирования химических технологий (ЦМХТ).

На сегодняшний день на строительной площадке залито 4400 кубометров бетона, смонтировано 750 тонн арматуры, погружено 760 свай в основание будущего комплекса. Высокими темпами продолжаются работы по возведению вертикальных конструкций зданий – несущих колонн и стен.

Завершить все железобетонные конструкции ниже уровня земли и приступить к возведению надземной части зданий планируется уже во втором квартале 2025 года. К четвертому кварталу того же года будет завершено строительство каркасов обоих зданий.

В реализации проекта активно участвуют татарстанские подрядные организации, имеющие богатый опыт реализации крупных строительных проектов в Казани и Нижнекамске. При этом используются материалы, произведенные в Татарстане. На строительной площадке задействовано порядка 130 сотрудников подрядных и субподрядных организаций, а в период пиковых нагрузок количество техники достигает 30 единиц.

При реализации проекта предприятие ориентируется на «зеленые» стандарты строительства и принципы устойчивого развития. Центр исследований и экологического инжиниринга обеспечивает рациональное использование ресурсов и снижение воздействия на окружающую среду в процессе эксплуатации. Он оценивает влияние на здоровье и благополучие людей, социальное и экономическое развитие локальных сообществ и внедрение других зеленых стандартов.

По проекту, научный центр будет состоять из двух зданий – непосредственно R&D-центра и ЦМХТ.

Площадь R&D-центра составит более 13 тыс. кв. м, а здания ЦМХТ – более 5 тыс. кв. м. Модульная организация помещений позволит гибко конфигурировать более 30 лабораторий для одновременной работы над множеством проектов, в том числе в сотрудничестве с научными и промышленными партнерами. В новом комплексе будут работать более 300 специалистов, что позволит проводить разработки полного цикла – от фундаментальных лабораторных исследований до внедрения передовых промышленных технологий и их успешной коммерциализации.

Научный центр станет неотъемлемой частью делового квартала СИБУРа в Казани. Он также станет ядром индустриального парка «Северные ворота», учрежденного по указу правительства Татарстана в ноябре 2024 года.

Напомним, что строительство R&D-центра началось в 2024 году. Этот объект призван стать ключевым научно-исследовательским хабом для всей нефтехимической отрасли страны, объединив под одной крышей лучших экспертов, включая специалистов томского центра «СИБУР Инновации», что создаст уникальную синергию знаний и опыта для достижения новых высот в отрасли.

Часть направлений и дирекций центра уже находится в процессе переезда в Казань. Одним из ключевых направлений работы станет разработка катализаторов, которые играют критическую роль в 80% процессов нефтехимии, а также создание инновационных материалов. В Татарстане уже разместилась дирекция гетерогенного катализа, занимающаяся разработкой катализаторов для производства полупродуктов полимеров.

Этот проект не только укрепит позиции предприятия как лидера в области инноваций, но и станет важным шагом в развитии научного потенциала региона и страны в целом.