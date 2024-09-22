В Казани на стройке обнаружили 18 нелегальных мигрантов

Полицейские обнаружили 18 нелегальных мигрантов на стройплощадках Казани. Это произошло во время совместной проверки отдела по борьбе с организованной преступностью, управления миграции МВД и патрульной службы.

За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ и нарушение режима пребывания в отношении 18 нелегальных мигрантов составлен 24 административный протокол. Все нарушители помещены в специальные помещения для задержанных лиц отделов полиции № 10 «Промышленный» и № 15 «Танкодром».

Представитель МВД Олеся Бокучава сообщила, что в настоящее время правоохранители устанавливают юридических лиц, представители которых не проверили законность осуществления иностранцами трудовой деятельности, чтобы привлечь их к административной ответственности.