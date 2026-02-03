news_header_top
Происшествия 3 февраля 2026 11:39

В Казани на стройках поймали пятерых новых граждан РФ – уклонистов от армии

Фото: снимок из видео 384-го военного следственного отдела по гарнизону СК России

Сегодня сотрудники 384-го военного следственного отдела по гарнизону СК России провели рейд на казанских стройках и поймали 5 иностранцев с гражданством РФ, которые уклонялись от службы в армии. Их сразу доставили в военные комиссариаты города.

«За прошлый и текущий год более 500 мигрантов, получивших гражданство РФ, уже поставлены на учет. Подобные мероприятия продолжатся и дальше», – сообщили в 384-м военном следственном отделе по гарнизону СК России.

В ведомстве напомнили, что уклонение от призыва на военную службу карается по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Наказание может включать штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до полугода или лишение свободы на тот же срок.

