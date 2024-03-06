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Происшествия 6 марта 2024 19:19

В Казани на стройках обнаружили 39 мигрантов, не состоявших на воинском учете

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В Ново-Савиновском и Авиастроительном районе Казани прошли рейды по стройтельным объектам для противодействия незаконной миграции и выявления бывших иностранцев, которые уклоняются от постановки на воинский учет, сообщили в ВСУ СК России по ЦВО.

Фото: © ВСУ СК России по ЦВО

По итогам мероприятия «Нелегальный мигрант» на военный учет в военкоматах Татарстана и Чувашии были поставлены 39 мигрантов, которые приобрели гражданство РФ.

В ведомстве напомнили, что за уклонение от призыва предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест и даже лишение свободы на срок до 2 лет.

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