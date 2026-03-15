В Казани на станции Юдино сошли с рельсов три вагона с зерном

Утром на железнодорожной станции Юдино в Казани произошел сход трех вагонов с зерном грузового поезда № 3828. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за самопроизвольного переключения стрелки. Пострадавших нет, движение других поездов не нарушено.

Сейчас транспортные следователи проводят проверку по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».