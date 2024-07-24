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В Казани на станции метро «Проспект Победы» дедушка упал с платформы на пути
Сегодня утром на станции метро «Проспект Победы» в Казани пожилой мужчина неожиданно упал с платформы на второй главный путь. Благодаря бдительности и профессионализму сотрудников метрополитена трагедии удалось избежать, сообщили в Метроэлектротрансе.
Машинист прибывающего поезда, заметив человека на путях, немедленно применил экстренное торможение. Сотрудники метро оперативно отреагировали на ситуацию, быстро эвакуировав мужчину с путей и вызвав скорую помощь.
Пострадавший объяснил свое падение внезапным приступом головокружения.
Несмотря на серьезность инцидента, работа метрополитена быстро вернулась в нормальное русло. В настоящее время движение поездов осуществляется по графику, без задержек.
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