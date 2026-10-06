В Казани на станции метро «Площадь Тукая» устанавливают умные турникеты

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

На станции метро «Площадь Г.Тукая» в Казани устанавливают интеллектуальные турникеты в рамках пилотного проекта. Они смогут пропускать до 50% больше пассажиров и поддерживать оплату банковскими и транспортными картами, QR-кодами и биометрией, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Оборудование работает на базе отечественного программного обеспечения. Турникеты оснащены датчиками для анализа пассажиропотока и информационными дисплеями. Интерактивная подсветка визуально обозначает зону для оплаты по биометрии.

Сейчас в вестибюле установили шесть из 17 запланированных турникетов. Монтаж специалисты проводят в ночное время, чтобы не мешать пассажирам.

Полностью обновить вестибюль станции планируется в первой половине ноября.