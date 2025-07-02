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Происшествия 2 июля 2025 11:25

В Казани на станции метро «Горки» закрыли один вход из-за потопа после дождя

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В Казани на станции метро «Горки» до 11.30 закрыли вход № 2 из-за выхода из строя одного из двух дренажных насосов.

Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», из-за сильного дождя штатное насосное оборудование не успевает откачивать воду.

Сотрудники метро оперативно устанавливают дополнительные насосы для откачки дождевой воды. Вестибюль № 1 открыт для входа и выхода пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме, график движения поездов проходит без нарушений.

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